«Per la sua identità, per la sua storia e per lo spirito indomito che ha spesso caratterizzato i suoi residenti, forse più, prima e meglio di altre regioni mediterranee, la Calabria può immaginare di incamminarsi con convinzione su un percorso di ridefinizione concettuale e pratica dell’abitare e della dimensione fisico-spirituale-pragmatica della propria casa come struttura intelligente, dai costi misurabili e trasparenti, alimentata da energia rispettosa dell’ambiente. Non soltanto ciò è possibile e governabile ma, nel quadro delle normative europee (oggi è la Giornata dell’Europa), tutte ormai finalizzate ad educare con la tecnologia ai buoni comportamenti di risparmio energetico ed al rispetto dell’ambiente e nel solco di un trend internazionale e nazionale di forte incremento del mercato della cosiddetta Smart Home (+ 29% nel 2021 in Italia, per un valore complessivo di 650 milioni di euro, pari a 11 euro a persona), questa rottura epistemologica direbbe Gaston Bachelard, questa prospettiva di sviluppo appare la più auspicabile per condividere ancora una volta da Sud esperienze virtuose ed alternative replicabili».

È quanto dichiara Vincenzo D’Agostino, Amministratore Delegato di Omnia é, da oltre 20 anni tra le società leader nel mercato energetico del Sud Italia, sottolineando come il cambio di paradigma imposto ormai su scala globale dagli effetti della pandemia e quindi dal maggior tempo in ambienti domestici, sta trasformando quella delle smart home, naturale evoluzione dei tradizionali approcci di automazione di edifici (building automation) della fine degli anni ’70, nella più interessante uscita di sicurezza contemporanea e glocale rispetto alle emergenze energetica, ambientale ed in generale della qualità della vita, oltre la lettura tradizionale e inadeguata del PIL. «Una bella sfida culturale, pedagogica ed economica – chiosa D’Agostino – per una terra che sulla interpretazione e gestione della casa si è sempre misurata e presentata in modo originale».

Ed è con questo spirito che, nella cornice degli investimenti aziendali finalizzati a rafforzare sui territori meridionali ed in Calabria capacità di ascolto, sensibilizzazione all’eco-sostenibilità e soluzioni energetiche, la calabrese Omnia é sabato 13 maggio alle ore 17 inaugurerà un nuovo Energy Point a Lamezia Terme (in via Buonarroti, Traversa via Marconi).

«Il nostro obiettivo – continua l’AD – resta quello di consolidare, in tutte e cinque le province calabresi, una rete capillare di proposta, assistenza e management in tema di soluzioni green, a basso impatto ambientale, convenienti e, soprattutto, costruite ad hoc per famiglie e PMI calabresi; una piattaforma di servizi modulabili e personalizzabili che va da luce, gas ed autoproduzione da fonte rinnovabile, alla manutenzione degli impianti di casa e assistenza in caso di guasto; con a disposizione le migliori soluzioni per l'efficienza energetica come impianti fotovoltaici, caldaie a condensazione, climatizzatori ad alta efficienza, la divisione del gruppo dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, per rendere più efficienti i consumi di casa e luoghi di lavoro».

«Attraverso il nuovo punto vendita che resterà aperto mattina e pomeriggio (9-13 e 15-19) – conclude D’Agostino – i nostri clienti potranno beneficiare anche del check-up gratuito sulla bolletta per avere delle risposte sui consumi e sulle tariffe più appropriate; della sostituzione con caldaie di ultima generazione per il risparmio energetico e pagamenti rateali in bolletta; di sistemi di controllo del comfort indoor con nuovi sistemi IoT (internet delle cose); dell’attivazione o modifica di contratti luce e gas; della verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi alla possibilità di comunicare la lettura dei contatori; della possibilità di dimostrare il pagamento delle bollette fino alla domiciliazione del pagamento delle bollette su conto corrente bancario o su carta di credito».