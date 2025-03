Il vino bianco non è sempre l'unica scelta per accompagnare una cena a base di pesce. Alcuni piatti si sposano perfettamente con vini rossi leggeri: la chiave è trovare il giusto equilibrio tra acidità e struttura. Ma come fare a conoscere tutti i segreti del mondo dei vini? Per chi desidera approfondire questi aspetti, fare sempre bella figura nelle occasioni giuste e acquisire una conoscenza approfondita del mondo del vino e degli spiriti, FISAR Catanzaro organizza il Corso di I livello per Sommelier. Un'esperienza imperdibile per diventare veri esperti e saper scegliere sempre il vino perfetto per ogni occasione.

Che si tratti di un appassionato o di un professionista del settore, il corso FISAR di I livello rappresenta il primo passo per entrare in questo affascinante mondo. Un'opportunità formativa imperdibile per approfondire la conoscenza del vino, imparare le tecniche di degustazione e scoprire i migliori abbinamenti gastronomici.

Il Riva Restaurant, sede ufficiale di FISAR Catanzaro, ospiterà questo percorso formativo e grazie alla guida di professionisti qualificati, i partecipanti avranno l'opportunità di acquisire le competenze fondamentali per diventare sommelier certificati. Al termine delle lezioni, superato il test finale, verrà rilasciata la certificazione ufficiale FISAR, un attestato riconosciuto che testimonia le competenze acquisite nel mondo della sommellerie.

Il corso prenderà il via lunedì 24 marzo 2025 presso la sede ufficiale di Falerna Marina, al Riva Restaurant & Lounge Bar. Per maggiori informazioni o per iscriversi, è possibile contattare FISAR Catanzaro al numero 0968 407870, premendo il tasto 3. Si precisa che i posti sono limitati per garantire la giusta attenzione formativa. Un'occasione da non perdere per trasformare la passione per il vino in una competenza certificata.