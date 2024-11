Celestino Rosa ne è convinto: per sposarsi è meglio non fare da sé ma affidarsi a un’agenzia specializzata qual è, da circa venti anni, la Celestino & Partners di Rende. Potrebbe apparire un ragionamento finalizzato a generare lavoro per la propria azienda, il che è anche giusto che sia, ma per molti versi le sue riflessioni sono molto fondate. Chiunque per esperienza propria, o per sentito dire, sa che l’organizzazione di un matrimonio non è cosa semplice, a partire dal budget potenziale fissato che il più delle volte viene superato, anche di molto. Con l’agenzia specializzata, qual è appunto la Celestino & Partners, tutto diventa più certo, sicuro, sereno, programmato, trasparente.

Prima ancora di fissare il budget Celestino e i suoi più stretti collaborati parlano a lungo con i “promessi sposi” e, se coinvolti, con i parenti più stretti (genitori, nonni, fratelli e sorelle… sempre ovviamente a seconda del volere dei due innamorati). Chiacchierando si capisce quali siano i gusti e le esigenze di chi sta per affrontare il grande passo. I momenti da gestire sono tanti ed ognuno merita estrema attenzione, pena errori gravi ed anche costi imprevisti. Dalla location per il ricevimento alla chiesa (o al luogo prescelto per il solo rito civile), dal menù ai fiori, dall’auto per accompagnare gli sposi al viaggio di nozze, dai vestiti al bouquet della sposa, dagli anelli agli inviti e partecipazioni, dal parcheggio per gli ospiti alle bomboniere, dalle fotografie al classico filmino, l’accompagnamento musicale… E chi più ne ha più ne metta. L’agenzia è pronta ad occuparsi di tutto, a scandire i tempi, a fare in modo che i costi siano corretti, e soprattutto a consentire agli sposi e ai parenti più stretti di vivere un "giro di boa" così importante in assoluta serenità, senza doversi preoccupare di gestire, con grande stress e affanno, tante piccole-grandi attività che solo all’apparenza sono semplici, ma che invece nascondono insidie capaci di rovinare tutto.

Dalle cerimonie nuziali più costose ed eleganti a quelle più ridotte, dagli scenari più fantastici alle soluzioni armoniose e semplici. Celestino promette: «Ogni evento è diverso dall’altro, ma tutti uniti dall’emozione. Offriamo location da matrimonio senza tempo, uniche e di grande prestigio. Ascoltiamo la vostra storia e le vostre idee, e proponiamo il luogo perfetto. Soluzioni classiche o fortemente creative. Prestigiose strutture già allestite o suggestive location naturali da allestire. Sognate pure, possiamo realizzarlo. Sarà un matrimonio incantevole, un matrimonio spettacolare, o un matrimonio lussuoso. Un’ispirazione che nasce anche per i clienti più esigenti. Progettiamo esperienze emotive di grande impatto, uniche e indimenticabili. Il sogno che possiamo realizzare. Dipingiamo luoghi, progettiamo atmosfere».

Celestino & Partners è un “wedding planner” specializzato anche in matrimoni di calabresi che vivono all’estero ma che per il grande giorno vogliono rientrare nella loro amata terra. O anche per stranieri (dalla Scandinavia alla Germania, dal Regno Unito alla Francia…) che sono attratti dai luoghi straordinari di una Calabria bellissima in ogni stagione (Tropea, Le Castella, Pizzo, Diamante, Scilla, Santa Severina, la Sila, le Serre… i mille luoghi e centri storici di una terra antica). Oltre che nei matrimoni Celestino & Partners è molto organizzata per gestire qualsivoglia tipologia di evento o di cerimonia. Contatti: Celestino & Partners, wedding planner. Sede operativa: Via Cristoforo Colombo, 143, Settimo di Rende (Cosenza). Segreteria +39 339 23 87 435. Sito internet: www.celestinoepartners.it