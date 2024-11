La storia che stiamo per raccontarti è una storia romantica, di passione per il proprio lavoro, di gioielli e di persone che sono diventate più che semplici clienti: il tempo ha creato rapporti umani, di stima, fiducia, rispetto e riservatezza.

Rosario Tedeschi apre la sua gioielleria circa 70 anni fa, ma la sua famiglia è già nel settore dal 1930. Si tratta di anni dove la Dolce Vita non era solo un bellissimo film, ma un’aspirazione, un’atmosfera, una mentalità, uno stile di vita. Vibo Valentia diventa un capoluogo di provincia e la gioielleria si trova proprio nel centro dell’attività economica; Oggi la gioielleria offre un’esposizione di oggetti di design per liste nozze e gioielli preziosi.

La terza generazione della gioielleria, decide di aprire la gioielleria di famiglia all’online perché crede nella trasversalità della comunicazione e nella grande opportunità dell’apertura dei mercati locali ad un pubblico più ampio.

Per questo motivo, lo scopo del sito sarotedeschi.it è quello di avvicinare le persone, anche più lontane, ad un servizio modellato sulle esigenze attuali, sulla necessità di economizzare e valorizzare il proprio tempo, sul bisogno di ottenere informazioni dettagliate, accessibili, immediate.

Per rispondere a queste esigenze, forniamo la possibilità di acquisto tramite whatsapp direttamente dal sito web, con messaggistica istantanea o permettendo la creazione di liste regalo da ogni parte del mondo con pochi clic.

Questo è il vero lusso: poter accedere da ogni dove, in ogni momento. La concezione di spazio-tempo diventa relativa ed il servizio diventa l’essenza di un’attività molto particolare come quella del gioielliere di fiducia.

Saro Tedeschi è una gioielleria che propone oggetti iconici e gioielli eleganti.

È il punto di riferimento per chi vuole avere un gioielliere di fiducia che possa dare un supporto professionale e una consulenza dedicata per scegliere il prodotto ideale per la persona speciale, per un evento come il matrimonio o come acquisto personale.

Saro Tedeschi racchiude in sé i valori di famiglia, rispetto, fiducia e si pone la missione di costruire valore attraverso collaborazioni con i brand del settore del lusso.

I contatti

È possibile ricevere aggiornamenti su prodotti di design e gioielli attraverso Instagram come @sarotedeschi1930 o su Facebook come sarotedeschi1930