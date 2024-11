Si può amare la tecnologia senza perdere di vista la sostenibilità ambientale, e con un occhio al portafoglio.

Già, perché da Recover Phone a Tropea, nell’affascinante centro storico, professionisti di apparecchiature elettroniche ci aiutano a regalare una seconda vita agli smartphone, grazie al ricondizionamento e al ricollocamento dei prodotti sul mercato, offrendo garanzie e a prezzi contenuti.

Il franchising, ideato da Daniele Alfano, titolare dello storico negozio di Amantea Alfano2.0, è aperto già da anni anche su Via Margherita ad Amantea, e su Corso Mazzini a Cosenza.

Lo store è specializzato nella vendita di smartphone nuovi e ricondizionati. Tra i punti di forza: la permuta dell’usato e la disponibilità dello staff nell’effettuare gratuitamente il passaggio dei dati da un telefono all’altro.

Così, grazie a Recover Phone, anche la Perla del Tirreno può finalmente godere dei molteplici prodotti e servizi che offre lo store, sempre orientati verso la soddisfazione del cliente che, negli ultimi tempi, dimostra sempre maggiore interesse verso scelte ecosostenibili.

«Tropea è sempre stato un obiettivo dell'azienda data la mancanza di un punto vendita come il nostro nel cuore del centro storico della città – afferma il proprietario Daniele Alfano – sia per la mole di turisti che non sanno a chi rivolgersi per qualsiasi problematica relativa alla connessione Internet o per assistenza hardware su telefoni/tablet e pc. Più in generale, crediamo che sia indispensabile per tutta la provincia di Vibo Valentia avvalersi di un centro come il nostro che faccia permuta dell'usato, che abbia promozioni dedicate agli iPhone nuovi, che dia 12 mesi di garanzia sui telefoni ricondizionati, che segua con cura il cliente nella configurazione del telefono, nel passaggio dei dati e in qualsiasi problema o dubbio pre e post vendita. Inoltre, Recover Phone è affiliato con iReplace e con iFix-iPhone ed è l’unico centro Vodafone e anche centro Tim, Fastweb, ho mobile e Kena Mobile».

Sostenibilità, professionalità, convenienza e tecnologia avanzata sono gli elementi che contraddistinguono Recover Phone, che si avvale di tecnici certificati e di protocolli rigorosi per garantire al cliente i migliori prodotti e servizi sia in termini di costi che di trasparenza, e si fa promotore di un’economia circolare a beneficio del cliente e dell’ambiente.