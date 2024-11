VIDEO | Il liquore più amato in Italia protagonista di una nuova campagna pubblicitaria per valorizzare un’eccellenza che riscuote successi anche oltre i confini nazionali

È in onda il nuovo spot tv del Vecchio Amaro del Capo, concepito per consolidare nel pubblico le motivazioni per le quali il prodotto, anche nel più recente passato, ha proseguito la sua corsa verso le posizioni di vertice del mercato liquoristico italiano e internazionale e per riaffermare la sua “spettacolare” capacità di scoprire e di assecondare le esigenze del consumatore.

La trama dello spot

Lo spettatore viene trasportato in una atmosfera di inizio Novecento, dove, al ritmo di charleston, una splendida, annoiata diva, interpretata dalla modella e ballerina mediterranea Antonia Marrone, respinge le avances di un disperato “lui”, nelle vesti di un fascinoso ballerino, che, però, finalmente, scopre come conquistarla, appagando la sua voglia di Amaro del Capo. Un gioco di luci trasporta tutto al mondo moderno, nel quale l’unica costante è proprio il Vecchio Amaro del Capo: un liquore da sempre al centro della convivialità, della gioia e del desiderio di stare insieme, divertendosi. Uno show per il lancio del nuovo spot trascinato dal claim “Spettacolare ghiacciato”.

La campagna tv

La campagna ha avuto inizio in tv proprio in occasione della prima serata del 69° Festival di Sanremo e ne seguirà gli sviluppi per tutta la settimana. Uno spettacolare incontro al quale ha dato il suo fondamentale contributo la musica, scritta e interpretata da Luca e Daniela Sardella, che non ne è solo la colonna sonora, ma il contenuto inscindibile dal più generale contesto. Lo spot è stato girato all’interno del suggestivo Teatro Galli di Rimini, recentemente ristrutturato. Lo spot viene trasmesso sulle maggiori emittenti nazionali.

La nascita dello spot

Racconta Nuccio Caffo, amministratore delegato Caffo: «Questo nuovo spot consolida ulteriormente il rapporto di collaborazione con PubliOne, che ha saputo interpretare ancora una volta i valori del nostro amaro, acquisiti lavorando quotidianamente con le persone chiave dei reparti commerciale e marketing della nostra azienda. Questi valori sono stati tramutati in un’atmosfera spettacolare, vintage e raffinata, ma al tempo stesso attuale e proiettata verso il futuro della categoria di prodotto di cui il Vecchio Amaro del Capo è la marca leader in Italia». La scelta della musica e del testo sono nati per gioco grazie allo showman Luca Sardella che si esibì al pianoforte dopo una cena in un noto locale a Vibo Marina: «La canzone è nata proprio durante quella ricca cena in Calabria» racconta l’autore Luca Sardella. Nella performance è stata successivamente coinvolta anche la figlia Daniela: «Quando a Roma abbiamo registrato la canzone, abbiamo creato qualcosa di straordinario. E la stanno già cantando tutti: in tanti mi mandano piccoli spot girati con lo smartphone, fatti con familiari e amici. Un modo simpatico per cantare e ballare».

L’amaro del Capo, l’italiano più amato

Caffo 1915, titolare del Vecchio Amaro del Capo e di molte altre deliziose specialità liquoristiche italiane, conferma anche una ormai inarrestabile vocazione al successo, grazie ai consensi sempre più ampi che sta registrando in importanti paesi come la Germania, gli Stati Uniti, l’Australia e molti altri, dove l’Italia e i suoi miti (tra i quali non si può trascurare il Festival di Sanremo) sono parte integrante della cultura di quelle popolazioni. L’Amaro del Capo resta anche “l’Italiano più amato”, grazie alla sua leadership nelle vendite presso la grande distribuzione, con oltre il 33% di quota di mercato, ed è in rapido sviluppo anche nel canale Ho.Re.Ca. (bar, ristoranti e locali di entertainment). Un largo consenso che si conferma nei profili social del prodotto su Instagram e su Facebook dove i fan hanno superato i 250.000. A questo pubblico di affezionati estimatori del Vecchio Amaro del Capo è stata dedicata l’anteprima dello spot.