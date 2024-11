La BCC della Calabria Ulteriore, in pool con BCC Banca Iccrea, ha concluso un importante accordo di finanziamento, del valore complessivo di 5,3 milioni di euro con SPI “Studio Progettazioni Industriali” S.p.A., azienda di riferimento nella produzione di infissi ad alta efficienza energetica, destinato al consolidamento della società e allo sviluppo degli stabilimenti di Maierato e Rottofreno, con focus sull’ampliamento degli impianti di produzione. L’obiettivo è incrementare ulteriormente la capacità produttiva per rispondere alla crescente domanda di infissi ad alta efficienza energetica. L’operazione è stata inoltre assistita parzialmente da garanzia fornita da Mediocredito Centrale.

L'ampliamento degli impianti rappresenta un investimento strategico per SPI, che punta a rafforzare ulteriormente la propria competitività sul mercato italiano e internazionale con macchinari di ultima generazione atti ad ottimizzare i processi produttivi e rispondere con maggiore rapidità alle richieste del mercato. Quest’espansione consentirà anche un significativo miglioramento in termini di sostenibilità, grazie all’adozione di tecnologie a basso impatto ambientale ed una produzione sempre più orientata all’eco-compatibilità. La società nel 2023 ha conseguito ricavi per euro 43,2 milioni. In crescita del 10,65% rispetto all’esercizio precedente e un ebitda 6,5 milioni di euro. Attesa per il 2024 un’ulteriore crescita intorno al 10 %.

Francesco Mangione presidente di SPI Finestre ha sottolineato: «Il finanziamento siglato con BCC della Calabria Ulteriore rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro della nostra azienda. Ci permetterà di rafforzare ulteriormente la nostra capacità produttiva e consolidare il nostro posizionamento sul mercato. L’ampliamento degli impianti è una risposta strategica alla domanda crescente di infissi ad alta efficienza energetica, che ci consente di mantenere alti i nostri standard di innovazione».

Il direttore generale di BCC della Calabria Ulteriore, Marco De Lerma di Celenza e di Castelmezzano, ha dichiarato: «Il finanziamento siglato con SPI Finestre rappresenta un esempio concreto del nostro impegno a supportare le imprese che scelgono di investire nell’innovazione e nella sostenibilità. Questo accordo testimonia la fiducia che riponiamo nella solidità e nella capacità di crescita di SPI, un'azienda che ha saputo distinguersi per la qualità dei suoi prodotti e per la sua visione strategica nel rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Con questo finanziamento, confermiamo la nostra missione di sostenere lo sviluppo economico del territorio, contribuendo a creare valore non solo per le imprese, ma per tutte le comunità che serviamo sulle province di Reggio Calabria, Vibo, Catanzaro e Crotone».

Il responsabile Divisione impresa del Gruppo BCC Iccrea, Carlo Napoleoni, ha concluso: «Il Gruppo BCC Iccrea fornisce soluzioni di finanziamento e di consulenza alle imprese che vogliono investire ed accrescere il loro valore, grazie anche all’impegno delle sue BCC e con il contributo delle strutture centrali del Gruppo: una sinergia che ha permesso alla BCC della Calabria Ulteriore di essere in prima linea per le esigenze della SPI Finestre e continuare a servire il territorio».

Questa operazione si inserisce in un contesto di forte crescita per SPI Finestre, che negli ultimi tre anni ha visto un significativo aumento del fatturato e una continua espansione. Nel 2020, l'azienda ha inaugurato un nuovo stabilimento in Emilia Romagna, rafforzando la propria presenza sul mercato nazionale, a cui è seguita nel 2021 l’apertura di una filiale commerciale negli Stati Uniti, che ha permesso a SPI di porre solide basi per la sua espansione nei mercati americani. Con una storia di 40 anni e una produzione all'avanguardia, SPI Finestre continua a distinguersi per l'innovazione e la qualità dei propri prodotti, puntando a rafforzare ulteriormente la propria posizione nel mercato italiano ed espandersi a livello internazionale.