Studio3A-Valore S.p.A. ha preso casa anche a Crotone, giovedì 24 ottobre 2024 inaugurerà ufficialmente la sua nuova sede e avrà l’onore che a tenerla a battesimo sarà il presidente della Provincia crotonese e sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari.

A coronamento di una radicata presenza in generale in tutto il territorio calabrese, divenuta negli anni via via più capillare grazie alla professionalità, all’impegno, al lavoro e alla caparbietà dell’Area Manager per la Calabria Giuseppe Cilidonio, già dal primo luglio la società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini ha aperto un nuovo point (in foto) nella città di Pitagora, in via Botteghelle 44, nei pressi della stazione ferroviaria: con questo sono ben 18 i suoi presidi distribuiti capillarmente in tutto il territorio nazionale.

Un investimento importante, quello operato dall’azienda, tanto più in un’epoca sempre più “virtuale”, per dare una risposta ancora più efficace alle tantissime persone che si rivolgono allo studio per essere assistite, mettendo loro a disposizione uno spazio fisico e confortevole dove poter accedere ai numerosi servizi offerti dalla Spa presieduta da Ermes Trovò, che si occupa a livello nazionale di ogni genere di sinistro, stradale, sul lavoro, casi di mala sanità, responsabilità civile verso terzi e della Pubblica Amministrazione, incendi, ecc. Un ulteriore salto di qualità che conferma anche l’estrema attenzione riservata da Valore per la “piazza” di Crotone e per l’intera regione.

Come detto, l’ufficio è attivo già da tre mesi ed è già diventato un punto di riferimento per moltissimi assistiti, a conferma della bontà della scelta, ma mancava ancora un passaggio per chiudere il cerchio, il formale taglio del nastro, che Studio3A-Valore S.p.A. ha appunto organizzato per giovedì 24 ottobre, dalle ore 18.30, naturalmente nell’ufficio di via Botteghelle. E a tenere a battesimo la nuova casa, oltre al Presidente, dott. Trovò, al dott. Cilidonio, che è anche il responsabile del point, e a diversi danneggiati seguiti dallo studio, interverranno anche il Presidente della Provincia di Crotone e Sindaco di Cirò Marina, dott. Sergio Ferrari, nonché l’ingegnere Fabio Pugliese, fondatore e anima dell’Associazione “Basta Vittime sulla Strada Statale 106”, che si batte da anni per la messa in sicurezza della famigerata “Strada della morte” che attraversa la Calabria e con cui l’azienda ha in atto da tempo una proficua collaborazione.