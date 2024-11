Degustare uno Zibibbo bianco secco e afferrare l’anima di questo vitigno autoctono del Vibonese? O magari sorseggiare un rosso di Magliocco Canino, altro vitigno autoctono che sta vivendo una positiva stagione di riscoperta? Si colga al volo l'occasione offerta dell’elegante appuntamento proposto dalle Cantine Artese di Porto Salvo, organizzato tra le suggestive vigne delle colline di Zambrone. Un’atmosfera unica, di simbiosi con la natura, armoniosa, che vi metterà a contatto con l’arte del vignaiolo e vi consentirà, tra l’altro, di deliziarvi con un paesaggio straordinario che si affaccia sul Mar Tirreno, verso le Isole Eolie.

L’aperitivo di degustazione tra i filari delle Cantine Artese, accompagnato da musica live, si svolgerà sabato 6 luglio, a partire dalle ore 19.00. Si potrà partecipare solo su prenotazione (per informazioni +39 348 2406829). Giovanna Artese, giovane e preparata imprenditrice del settore vitivinicolo, e suo marito Leo, esperto vignaiolo, vi accoglieranno con gentilezza e passione, spiegandovi, attraverso le degustazioni, l’enorme cura che dedicano alle loro produzioni vinicole che hanno sposato la filosofia della filiera corta. Tra le etichette vi consigliamo di degustare l’Aramoni (Zibibbo bianco secco, dai profumi inconfondibili), e il Limàni, un Magliocco canino in purezza che vi stupirà per la sua qualità. Degna di nota anche la linea Esetra, tra bianco, rosso e rosato. Non lasciatevi sfuggire un sorso di Aurum Deum, il passito di Zibibbo che è uno dei punti di forza delle Cantine Artese. L’accompagnamento musicale sarà a cura del trio composto da Cecilia Panarello (voce), Giovanni De Luca (sax) e Francesco Silvestri (piano). La Calabria del vino sa stupire, perché garantisce nicchie di laboriosa e convinta identità, ed il gusto dell’ospitalità ha tradizioni millenarie!