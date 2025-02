I nuovi cocktail in lattina, gli unici a base di amaro, hanno acceso l’interesse del pubblico così come le Grappe Mangilli proposte in purezza e come ingrediente di cocktail innovativi

Vecchio Amaro del Capo conclude con grande successo la sua partecipazione alla fiera tenutasi a Rimini, Beer&Food Attraction, registrando un'ottima accoglienza, soprattutto per la nuova linea Ready to Serve. I primi e unici cocktail in lattina a base di amaro, creati con Vecchio Amaro del Capo, hanno conquistato operatori e appassionati, affermandosi come protagonisti di un trend in forte crescita che sta rivoluzionando il settore degli spirits.

«Siamo stati i primi a introdurre sul mercato cocktail premiscelati a base di amaro; Capo Tonic con Vecchio Amaro del Capo classico e il Capo Arrabbiato Spritz a base di Red Hot Edition sono due drink iconici ora disponibili anche in lattina, un formato pratico, perfetti da servire a casa avendo la certezza di gustare cocktail perfetti. Allo stesso tempo, possono essere una valida soluzione per le piccole attività che vogliono proporre ottimi drink non avendo il potenziale del cocktail bar», spiega Nuccio Caffo, Amministratore Delegato di Gruppo Caffo 1915.

La linea Ready to Serve di Vecchio Amaro del Capo offre un’alternativa innovativa e versatile. I cocktail in lattina rispondono perfettamente alle nuove esigenze dei consumatori che cercano soluzioni pratiche e di qualità, ideali per un consumo domestico o in contesti meno formali. Questa evoluzione riflette la crescente attenzione del mercato per prodotti premium accessibili, in linea con il cambiamento delle abitudini di consumo e in rafforzamento alla tendenza, diffusa in special modo tra i giovani, di crescente attenzione a scelte di benessere (no e low alcol).

A confermare l’interesse suscitato dai Ready to Serve Caffo, Paolo Raisa, Amministratore Delegato al commerciale di Gruppo Caffo 1915 aggiunge: «Durante la fiera abbiamo riscontrato un enorme entusiasmo da parte del pubblico e dei buyer. La curiosità verso i nostri cocktail premiscelati è stata evidente, con numerosi operatori del settore desiderosi di includerli nelle proprie offerte. Questo riscontro positivo conferma la validità del nostro percorso e ci motiva a continuare su questa strada».

Beer&Food Attraction 2025 ha rappresentato un'importante vetrina anche per le Grappe Mangilli, consentendo a Gruppo Caffo di presentare al pubblico di operatori presenti, la gamma completa di questi pregiati distillati con le linee Furlanina e Mitica nelle loro espressioni giovani e invecchiate dai 12 ai 18 mesi in botti di rovere. Le Grappe Mangilli, ottenute da vinacce selezionate di uve friulane e distillate a vapore con metodi tradizionali, offrono un profilo aromatico ricco e complesso. Grazie alla maestria centenaria dei distillatori Mangilli, uniscono armoniosamente note floreali e fruttate, regalando un’esperienza sensoriale morbida e avvolgente. Perfette da gustare in purezza per concludere un pasto, sono ideali anche per momenti di relax, come a fine giornata, magari seduti comodamente in poltrona.

«Con Mangilli abbiamo partecipato anche al Mixology Circus, evento giunto alla sua terza edizione, che si svolge all’interno di Beer&Food Attraction. Dedicato all'arte della miscelazione d'eccellenza, ha visto protagonista la nostra Grappa Furlanina Gentile Mangilli, utilizzata in esclusivi cocktail creati da alcuni dei più rinomati bartender italiani. Questa iniziativa ha offerto l’opportunità di far conoscere e valorizzare Grappa Furlanina Gentile Mangilli a un pubblico più giovane, intercettando le loro preferenze di gusto con una modalità di consumo, quella dei cocktail, che ha visto il distillato nazionale per eccellenza, la grappa, diventare ingrediente chiave in drink contemporanei, raffinati e eleganti», sottolinea Giacomo Casoni, responsabile Marketing e Trade Marketing Grappe Mangilli.

La presenza al Mixology Circus ha dato modo di interagire con grandi professionisti di locali importanti dello scenario nazionale come il ‘Romeo’ di Verona, vero tempio della miscelazione dei distillati, che ha creato il signature cocktail ‘Peach and Nuts’ con ingrediente principale Grappa Furlanina Gentile Mangilli e il Rita’s Tiki Room di Milano, cocktail bar riconosciuto come punto di riferimento della mixology tropicale, cubana e Tiki che ha realizzato uno speciale Punch, anche in questo caso con Grappa Furlanina Gentile Mangilli come protagonista.