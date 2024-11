Per l’ottavo anno primo su tutti con il titolo ‘Migliore Indice di rotazione’ nella categoria 'Bevande alcoliche e Birre' e anche primo assoluto su tutte le categorie con il Premio ‘Retailer per Indice di rotazione’

Otto volte primo. Anche quest’anno Vecchio Amaro del Capo conquista il titolo come ‘Migliore indice di rotazione’ nella categoria ‘Bevande alcoliche e Birre’ al prestigioso concorso Brands Award2024 e ottiene un altro primo posto tra tutte le categorie con il Premio Retailer per Indice di Rotazione.

«La qualità costante nel tempo viene premiata dai consumatori che ogni giorno scelgono Vecchio Amaro del Capo, l’amaro più amato e consumato in Italia. I riconoscimenti sono la conferma del lavoro fatto in questi anni e della capacità dell’azienda di mantenere la posizione raggiunta nonostante il momento difficile per il mercato. Inflazione e mancanza di potere d’acquisto sono stati battuti dalla forza della marca che abbiamo creato in questi anni di lavoro e investimenti continui. Essere primi per ben otto edizioni consecutive, oltre ad essere una grande soddisfazione, per noi è la conferma che stiamo andando nella direzione giusta. Ora la priorità per l’azienda è quella di replicare questo successo anche sui mercati internazionali dove stiamo costruendo il nostro progetto per il futuro», afferma Nuccio Caffo amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915.

Prosegue Paolo Raisa che per circa vent’anni ha guidato le vendite di Gruppo Caffo, portando Vecchio Amaro del Capo ai vertici del mercato: «Questi premi sono una testimonianza del nostro impegno costante verso la qualità e della passione che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro. Continueremo a seguire la strada tracciata, mantenendo viva la tradizione e l'eccellenza del Vecchio Amaro del Capo».

Brands Award è l’unica iniziativa che non richiede iscrizione. La classifica viene stilata analizzando tutti i beni di largo consumo attualmente disponibili sul mercato, basandosi sulla crescita delle quote di mercato e delle vendite in ogni categoria. Si tratta di una competizione che premia le migliori performance annuali con criteri di selezione basati su dati di vendita forniti da Circana, uno dei centri più rinomati al mondo specializzati in analisi del mercato dei beni di largo consumo. Questi dati vengono poi valutati da esperti del settore (buyer, category manager e direttori acquisti della grande distribuzione) e dai consumatori attraverso un’indagine condotta da Toluna.

Per l’ottava volta dunque, Vecchio Amaro del Capo si è imposto e ha vinto nella categoria che generalmente premia i grandi marchi di aperitivi e birre, riuscendo a superare celebri marchi. Ciò dimostra che il pubblico ama e sceglie Vecchio Amaro del Capo sia per consumarlo in purezza ghiacciato da freezer a -20°C, sia come ingrediente per cocktail facili da preparare anche a casa come il Capo Tonic, ormai diventato un'icona del mondo degli aperitivi e il popolare Capo Arrabbiato Spritz con ingrediente principale Red Hot Edition, la versione piccante di Vecchio Amaro del Capo.

Grande soddisfazione per i risultati ottenuti perché queste vittorie confermano e rafforzano la posizione di Vecchio Amaro del capo nel canale moderno. Infatti, essere premiati da una giuria composta anche da professionisti che selezionano e pianificano l'acquisto dei prodotti e che conoscono a fondo i desideri dei consumatori e le tendenze di mercato, dimostra come la relazione con il pubblico sia consolidata.

Conclude Nuccio Caffo: «Gli eccellenti risultati sono stati raggiunti grazie alla tenacia e alla determinazione della nostra forza vendita. Questo successo è destinato a perdurare nel tempo, fondato sulla costante volontà di soddisfare coloro che continuano a sceglierci. Vecchio Amaro del Capo è il leader indiscusso del settore e, con il suo carattere distintivo, ha portato nuova vitalità all'intero mercato. Grazie a Vecchio Amaro del Capo, abbiamo trasformato le abitudini di consumo, rispondendo alle nuove tendenze che richiedono versatilità e innovazione».