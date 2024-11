Arriveranno a giorni in Calabria più di 81 mila tonnellate di rifiuti campani. Fanno parte delle ecoballe campane sequestrate in Campania nel 2007. Dentro ci sarebbero carcasse di animali, motoscafi, pezzi di autovetture. Ad aggiudicarseli l’Ecosistem, la ditta lametina già nel mirino della Procura di Potenza per il presunto smaltimento di rifiuti pericolosi provenienti dell’Eni come innocui

Tutti gli articoli di Ambiente

PHOTO

©Lapresse 02/2008 varie Emergenza Rifiuti Campania nella Foto: Sito di stoccaggio ecoballe.