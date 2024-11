Il piccolo paese del Catanzarese ha ottenuto il riconoscimento grazie alla comunità energetica attiva ormai da diversi mesi. La cerimonia di consegna è in programma per il 2 luglio a Roma

Il comune di Miglierina vince il premio “Piccolo Comune Amico”, progetto realizzato dal Codacons - in collaborazione con Coldiretti, Aci, Anci, Enac, Symbola, Intesa Sanpaolo, Fit, Poste Italiane, Touring Club Italiano, Uncem e il patrocinio del Ministero delle imprese e del Made in Italy - per promuovere lo sviluppo dei Comuni italiani con meno di 5mila abitanti.

Grazie alla sua comunità energetica orientata e sostenibile “ACERO Miglierina”, il comune del Catanzarese è risultato vincitore per le eccellenze nella sezione “Comuni contro il caro-energia” dedicata ai comuni che si sono distinti per le politiche di contrasto al caro bolletta tramite l’istituzione di comunità energetiche o altri strumenti in grado di portare a un risparmio di energia da distribuire ai cittadini.

L’idea alla base della Comunità è riprendere l’antica tradizione della condivisione: «Una volta si diceva che il lievito madre in una ruga, in una via, era di tutti e si condivideva. Adesso passiamo dalla condivisione del lievito madre alla condivisione dell’energia». La Comunità gestisce l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici di proprietà del Comune, condividendola con i cittadini senza costi. Tra i primi vantaggi, essendo la scuola media del Comune collegata alla rete di produzione, c’è la possibilità di fornire gratuitamente i libri di testo a tutti i ragazzi delle scuole secondarie.

Il 12 luglio alle ore 9:30 si terrà a Roma presso il Palazzo Rospigliosi la premiazione finale di tutti i comuni vincitori del premio “Piccolo comune amico” che, assieme ai prodotti locali e alla storia del territorio, saranno pubblicizzati sia attraverso la creazione di una Mappa interattiva, sia mediante campagne promozionali diffuse da tutti i canali comunicativi dei partner del progetto, porterà alla conoscenza delle eccellenze vincitrici in tutto il mondo.