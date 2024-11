L’emergenza idrica a Vibo Valentia è rientrata. I tecnici della Sorical hanno lavorato fino a ieri sera per sistemare la doppia perdita che nel week end dell’Epifania ha lasciato a secco i rubinetti della città e di alcuni centri limitrofi. Riparato il guasto restano i problemi. Quattro giorni senz’acqua sono stati difficili da sopportare. Un disagio per la popolazione. Un danno enorme per alcune attività commerciali. Eccolo il cartello che campeggia da alcuni giorni davanti a una saracinesca chiusa di un bar. Chiuso per mancanza d’acqua. Il titolare ci invia una foto per mostrarci come ha dovuto lasciare l’attività. Sul lavello tazze, tazzine e piattini rimasti sporchi. Chi risarcirà il signor Enzo dal mancato introito. E come lui tanti altri che non hanno potuto lavorare? Ha avuto difficoltà anche il gestore di questa pizzeria. Lui che l’acqua la utilizza solo per i servizi igienici.

La grande sete a Vibo è passata, ma molti temono che il problema possa ripresentarsi anche perché la rete idrica fa acqua da tutte le parti, tant’è che recentemente è stato accertato come il 60% del prezioso liquido si disperda nelle condutture.