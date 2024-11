Abbandonavano rifiuti per strada cercando di eludere ogni tipo di controllo. È andata male a tre persone di Scalea, nel Cosentino, che dovranno rispondere di “attività di gestione rifiuti non autorizzata”. Sono stati i militari della locale stazione Carabinieri Forestale ad individuarli grazie ad una attività investigativa capillare scaturita dai continui abbandoni su strada nei comuni di Scalea e San Nicola Arcella di materiale proveniente da piccoli lavori di ristrutturazione e manutenzione ordinaria di appartamenti.

In numerosi casi di abbandono dei rifiuti si è accertata la presenza di un furgone bianco con a bordo tre persone che ha insospettito i militari. Le indagini hanno poi confermato i sospetti dei carabinieri forestali che nei giorni scorsi hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo su disposizione dell’autorità giudiziaria di Paola del furgone a carico del proprietario dello stesso veicolo al fine di evitare la libera disponibilità dello stesso del bene. Tutti e tre sono stati individuati come responsabili dell’attività illecita sono stati denunciati perché in concorso tra loro, in diverse circostanze a bordo del furgone di proprietà di uno di essi, effettuavano un’attività illecita trasportando rifiuti pericolosi e non, al fine di abbandonarli per strada.