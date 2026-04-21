VIDEO | Dopo le polemiche dei giorni scorsi nell’area verde cittadina sono arrivati operai e mezzi del Parco regionale delle Serre e delle ditte incaricate dal Comune: «Alle critiche rispondiamo con i fatti»

È stato il rombo dei trattori del Parco naturale regionale delle Serre, stamane, a coprire l’eco delle polemiche sullo stato di manutenzione del Parco urbano di Vibo Valentia, finito nel mirino delle opposizioni nello scorso fine settimana, per via di uno stato di manutenzione giudicato a dir poco carente e approssimativo.

Il Comune ha fatto ricorso a uno dei tre interventi straordinari di manutenzione garantiti dalla Convenzione con l’ente regionale, ricorrendo anche ad una propria ditta di fiducia per procedere allo sfalcio della vegetazione e ad una serie di altri interventi collegati.

Da giorni al centro di polemiche per uno stato di manutenzione giudicato carente e approssimativo, il Parco urbano di Vibo Valentia da questa mattina è oggetto di un massiccio intervento di cura del verde pubblico. L’assessore all’Ambiente Miceli rassicura: «Tra qualche giorno sarà bellissimo».

«Tra qualche giorno il parco sarà bellissimo» ha garantito l’assessore comunale all’Ambiente Marco Miceli, presente in prima persona a seguire i lavori. «Stamattina stiamo proseguendo con gli interventi di manutenzione straordinaria, che abbiamo avviato la settimana scorsa, com’era del resto nel programma che ha subito solo qualche giorno di ritardo per via del cattivo tempo. L’intervento di oggi rientra nella convezione stipulata con il Parco regionale delle Serre, che abbiamo rimodulato recentemente, e che prevede tre interventi straordinari nel corso dell’anno. Questo intervento, in particolare - ha sottolineato Miceli -, era previsto proprio in questo periodo, e non a inizio primavera, per rispettare la biodiversità e non alterare il ciclo vitale e l'azione degli impollinatori che risentono sempre di più dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento».

Miceli rivendica, dunque, la scelta ecologista, inserendola in un più ampio approccio di gestione condivisa e partecipata dell’importante area verde cittadina. «La strategia della nostra amministrazione - ha detto -, fin dall'inizio, è stata quella di favorire una gestione partecipata del Parco urbano da parte di associazioni ed enti, come abbiamo fatto con le convenzioni con l'associazione Moderata Durant, che mi preme ringraziare, e con il Parco regionale delle Serre: un atto, questo, che testimonia quanto sia importante la collaborazione anche tra enti di diversa estrazione politica nell’interesse della collettività e del territorio. In questo modo riusciamo a garantire una maggiore fruibilità e maggiori possibilità di aggregazione e benessere per i cittadini. Fra qualche mese mi auguro che siano anche terminati anche i lavori nelle aree di cantiere e, quindi, che i cittadini possano godere di ulteriori spazi, tra i quali un labirinto botanico che crescerà nei pressi dell’ingresso del parco».

La replica del Comune non ha però convinto le opposizioni che sono tornate all’attacco allargando lo sguardo oltre il Parco urbano di Moderata Durant, parlando di un degrado diffuso che avvolge molte zone della città.

«Non è nostro costume alimentare le polemiche - afferma Miceli -. Noi rispondiamo con i fatti e invitiamo tutti i cittadini, e anche i rappresentanti di istituzioni, a dare un contributo serio, come stanno facendo in tanti, alla cura di questo parco e alla tutela del meraviglioso patrimonio verde della nostra città».

L’occasione, secondo Miceli, si presenta già domani grazie alla ricorrenza della Giornata mondiale della Terra. «Noi - aggiunge l’assessore - la celebreremo insieme a Baker Hughes e a tante altre associazioni, pulendo via San Pietro a Bivona, una strada che giuridicamente è di proprietà del Corap che, trovandosi in liquidazione, ha difficoltà ad intervenire. La puliremo noi, grazie al prezioso supporto della ditta Muraca, per dare dei segnali significativi contro alcune pratiche come il getto indiscriminato dei rifiuti in aree che purtroppo non sono controllate, ma che devono rimanere comunque un patrimonio per il nostro territorio».