Entrato nella Rete Globale nel 2021 si distingue per la sua geologia particolare, frutto di una evoluzione geodinamica iniziata più di 500 milioni di anni fa e ancora in corso. Soddisfatto il commissario Renato Carullo: «Abbiamo dato il massimo»

Il prestigioso certificato viene riconvalidato grazie all’impegno del commissario straordinario dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte Renato Carullo e di tutto lo staff dell’Aspromonte Geopark, del Ministero dell’ambiente, delle amministrazioni locali, nonché delle associazioni ambientali che collaborando con l’ente promuovono ed animano il territorio del parco.

Il Consiglio dei Geoparchi Mondiali dell’Unesco ha confermato lo status dell’Aspromonte Geopark all’interno della rete mondiale che, al momento, ne certifica 213 nel mondo e 12 in Italia. Il Geoparco dell’Aspromonte era entrato nel 2021 nella Rete Globale dei Geoparchi Unesco. Il risultato raggiunto, ancora una volta, dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e dall’Aspromonte Geopark ha un’importanza straordinaria e non era affatto scontato, vista la condizione di commissariamento straordinario in cui l’ente lavora dal febbraio 2024.

Nonostante ciò, l’impegno profuso dal commissario straordinario Renato Carullo, da tutto lo staff dell’Aspromonte Geopark, composto da Sabrina Scalera, Luca Pelle, Giorgio Cotroneo e Francesca De Lorenzo, del Ministero dell’ambiente, delle amministrazioni locali, nonché delle associazioni ambientali che collaborando con l’ente promuovono ed animano il territorio del parco, ha portato alla riconvalida della certificazione che giunge dopo l’ispezione dei commissari Unesco svoltasi a luglio scorso.

L’accoglienza, l’attenzione e i percorsi proposti agli ispettori Unesco hanno, dunque, convinto la commissione a mantenere il territorio aspromontano all’interno della rete dei migliori Geoparchi del mondo. Per l’Unesco i Geoparchi Mondiali che godono della certificazione, esplorano, sviluppano e celebrano i legami tra il loro patrimonio geologico e tutti gli altri aspetti del loro patrimonio naturale e culturale. Riconnettono la società umana con la storia del nostro pianeta attraverso 4.600 milioni di anni che hanno plasmato ogni luogo sulla Terra e ogni forma di vita che vi ha mai vissuto.

L’Aspromonte Geopark si distingue per la sua geologia particolare, frutto di una evoluzione geodinamica iniziata più di 500 milioni di anni fa e ancora in corso. Il suo paesaggio unico deriva dall’insieme di montagne, crinali ed altopiani che si alternano a valli profonde scolpite dalle “fiumare”, che nel tempo hanno modellato la dura roccia del substrato cristallino-metamorfico e creato cascate spettacolari. Non bisogna dimenticare che l’eccezionale geomorfologia del Geoparco consente una veduta a 360 gradi dello Stretto di Messina, dell’Etna, delle Isole Eolie, dei territori calabresi greci, del territorio di Locri e della Piana di Gioia Tauro.

All’Aspromonte Geopark è stata assegnato un riconoscimento che dovrà essere riconvalidato tra due anni, con l’impegno di portare a termine alcune raccomandazioni indicate dalla commissione. Il commissario Carullo ha sottolineato di avere dato il massimo per il conseguimento di questo risultato, nonostante una serie di difficoltà operative, e sta già portando a compimento le indicazioni prescritte, valorizzando, ancora una volta, il personale interno all’Ente Parco, preparato e competente, e superando le carenze sussistenti al tempo del suo insediamento.