Lo ha detto il direttore nazionale di Legambiente Stefano Ciafani intervistato da LaC sulla nuova legge che regola le agenzie ambientali

Le Arpa del Sud sono decisamente indietro in termini quantitativi e qualitativi di monitoraggi rispetto a quelle del Nord ma tra quelle del Meridione è sicuramente l'Arpacal quella che ha avuto più difficoltà e questo a grave svantaggio dei cittadini.

A dirlo è Stefano Ciafani, direttore nazionale di Legambiente, intervenuto al Trame Festival per parlare di ecomafie, dedicando poi un passaggio del suo intervento all'appena approvata legge sulle agenzie ambientale.

"Grazie a questa norma – ha spiegato Ciafani - si avranno controlli ambientali più omogenei, trasparenti ed efficaci su tutto il territorio nazionale e si potrà contrastare in maniera efficace l'inquinamento rafforzando allo stesso tempo l'applicazione della legge sugli ecoreati. Ora - ha concluso - punteremo all'approvazione di altre riforme come, ad esempio, la legge sul consumo di suolo, quella sulle agromafie e i delitti contro gli animali, la norma per semplificare l'abbattimento degli ecomostri". Tiziana Bagnato