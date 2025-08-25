Violento scontro tra 6-7 giovani vibonesi, un ferito allo zigomo finisce in ospedale. Nel giro di un’ora poi si consuma la tragedia: Domenico La Caria, cardiopatico, viene colpito da un infarto: i familiari accusano di ritardo i soccorsi. I due episodi non sarebbero legati, indagano i Carabinieri

Violenta rissa tra ragazzi al Blanca Beach di Tropea ieri sera attorno alle ore 23 che ha visto coinvolti «per futili motivi», come fatto sapere dalla Compagnia dei carabinieri di Tropea, 6-7 giovani del luogo e altri della provincia di Vibo.

Una scazzottata di pochi attimi, i cui autori sarebbero in gran parte già stati individuati dai militari dell’Arma, subito sedata dal servizio d’ordine del locale. Durante il breve scontro, però, uno dei ragazzi è rimasto ferito allo zigomo ed è stato prontamente trasportato al vicino ospedale.

Ma la serata di ieri è stata drammatica anche per un altro episodio: uno dei dipendenti del Blanca Beach, Domenico La Caria, già cardiopatico, è morto d’infarto.

