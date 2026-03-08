VIDEO | Il rogo si è sviluppato intorno alle 20,30 di domenica al Sunset beach club. Cause ancora sconosciute, avviate indagini dopo l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme
In una tranquilla domenica sera, il litorale di Palmi nel Reggino è stato scosso da un grave incendio che ha devastato un popolare locale situato proprio sulla riva del mare. L’incendio è scoppiato intorno alle 20:30 e ha rapidamente avvolto la struttura del Sunset beach club.
Molti clienti e personale sono stati costretti a evacuare in fretta. Fortunatamente, da quanto risulta, non si segnalano feriti, ma la paura è stata tanta.
Le cause del rogo sono ancora sconosciute ed è stata avviata un’inchiesta per ricostruire. Le squadre dei vigili del fuoco sono accorse immediatamente sul luogo, lavorando incessantemente per domare le fiamme. I danni a quel che era un punto di riferimento della Tonnara di Palmi sono ingenti. Fortunatamente, le persone si sono messe in salvo.