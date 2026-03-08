In una tranquilla domenica sera, il litorale di Palmi nel Reggino è stato scosso da un grave incendio che ha devastato un popolare locale situato proprio sulla riva del mare. L’incendio è scoppiato intorno alle 20:30 e ha rapidamente avvolto la struttura del Sunset beach club.

Molti clienti e personale sono stati costretti a evacuare in fretta. Fortunatamente, da quanto risulta, non si segnalano feriti, ma la paura è stata tanta.

Le cause del rogo sono ancora sconosciute ed è stata avviata un’inchiesta per ricostruire. Le squadre dei vigili del fuoco sono accorse immediatamente sul luogo, lavorando incessantemente per domare le fiamme. I danni a quel che era un punto di riferimento della Tonnara di Palmi sono ingenti. Fortunatamente, le persone si sono messe in salvo.