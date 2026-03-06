Una persona ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla Strada Statale 107, al chilometro 72,300, nel territorio del comune di Casali del Manco, in provincia di Cosenza.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto, una Suzuki Swift e una Fiat Punto. A seguito dell’impatto è deceduto il conducente della Suzuki, mentre l’altro automobilista, ferito, è stato trasportato nell’ospedale di San Giovanni in Fiore.

Sul posto i Vigili del Fuoco del comando di Cosenza, insieme a personale Anas, Arma dei Carabinieri e sanitari del 118.

La Ss 107 è attualmente chiusa in entrambi i sensi di marcia. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento.