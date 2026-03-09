Il rogo sarebbe partito da un cortocircuito. I giovani proprietari hanno visto andare in fumo sogni, anni di sacrifici e investimenti. Il consigliere regionale Mattiani: «Siamo con voi, non mollate». Il vicepresidente del consiglio regionale, Ranuccio: «Certo che sapranno ripartire»

In una triste serata, un incendio devastante ha ridotto in cenere un amato locale situato lungo il litorale di Palmi. Il Sunset beach club, noto per le sue prelibatezze e la vista mozzafiato sul mare, ha subito danni ingenti. Le immagini del rogo hanno fatto il giro dei social provocando sgomento e un’immensa tristezza. L'incidente ha toccato profondamente i cuori di tutti. Sono in corso accertamenti per stabilire l’origine dell’incendio, dalle prime attività d’indagine sembrerebbe che l’evento sia stato causato da cortocircuito. Per fortuna, non si sono registrati feriti, ma è stato un autentico inferno.

La struttura risulta completamente inagibile. I giovani proprietari, che hanno dedicato anni di sacrifici e lavoro per costruire un luogo di ritrovo per residenti e turisti, hanno visto andare in fumo non solo il loro sogno, ma anche il frutto di numerosi sforzi e investimenti. La notizia ha generato un'ondata di solidarietà da parte della comunità e delle istituzioni.

Le parole del consigliere regionale, Giuseppe Mattiani: «Fa sempre male vedere un’attività avvolta dalle fiamme. Si tratta dei sacrifici di tanti anni distrutti in un istante, come nel caso dei giovani titolari del Sunset Beach Club di Palmi. Imprenditori che, nonostante le tantissime difficoltà, hanno dato concretezza ad un sogno, creando sviluppo, lavoro e un Beach Club innovativo. Ragazzi sono con Voi, non mollate, abbiamo bisogno di voi, della vostra forza, del vostro coraggio, del vostro esempio, della vostra determinazione e del vostro ingegno».

Giunto immediato il sostegno del vicepresidente del consiglio regionale, Giuseppe Ranuccio: «Le immagini dell’incendio che ha devastato il Sunset Beach Club colpiscono profondamente. Dietro quella struttura ci sono lavoro, sacrifici e famiglie che oggi vedono andare in fumo anni di impegno. Alla proprietà e ai lavoratori va la mia sincera vicinanza. Sono certo che, con la forza e la determinazione che li hanno sempre contraddistinti, sapranno ripartire e che la nostra comunità saprà stringersi attorno a loro in questo momento così difficile».

Il Movimento Faro di Palmi manifesta la propria solidarietà: «Dopo il disastro dei giorni scorsi provocato dalle mareggiate, un'altra pesante ferita per la nostra Costa e per quegli operatori economici che hanno creduto e credono nel nostro territorio e che oggi, purtroppo, sono in ginocchio. Mai come in questo momento sentiamo il dovere e il bisogno di stringerci a Loro, dimostrando fattiva vicinanza».

Il presidente del consiglio comunale di Palmi, Francesco Cardone, ha fatto sentire il proprio supporto: «Le immagini ed i video che stano scorrendo sui social sono letteralmente devastanti; è un colpo al cuore. Non posso non pensare ai titolari del Sunset Beach Club, a coloro i quali vi lavorano ed alle rispettive famiglie; esprimo loro tutta la solidarietà e vicinanza possibile. Il loro dolore è il dolore di una intera città».

Anche altri commercianti manifestano massima solidarietà per l’accaduto, come fatto dalla Pizzeria Le Tre Farine: «Le realtà belle del territorio sono e saranno sempre un valore aggiunto, un qualcosa da preservare e proteggere, soprattutto se chi come loro ci ha creduto da sempre nel potenziale della nostra terra con fiducia ed investimenti importanti. Alla proprietà, ai lavoratori e a tutte le loro famiglie vi siamo vicini e vi aspettiamo presto più belli, carichi e forti».

Anche il Comune di Gioia Tauro, città limitrofa, ha espresso la propria vicinanza: «Dopo i fatti di Crans Montana, è sempre più impellente l'esigenza di garantire massima tutela nei locali aperti al pubblico intrattenimento.

Esprimiamo vicinanza e solidarietà ai proprietari del locale, alla comunità palmese, a tutti coloro che si trovavano all'interno dello stabilimento al momento dell'incendio.

Fortunatamente non si registrano feriti né vittime.

Un grande ringraziamento ai soccorritori, ai vigili del fuoco ed alle forze dell'ordine, sempre in prima linea nella tutela dell'incolumità pubblica.

Sentiamo in questo momento di ringraziare anche il nostro settore tecnico, in questi giorni impegnato nelle verifiche di sicurezza di tutti i locali pubblici.

La vigilanza non è mai troppa».