Anche nella prossima settimana il caldo non mollerà la presa e anzi al Sud aumenterà notevolmente superando i 42°C

Ci apprestiamo a vivere quello che probabilmente sarà il fine settimana più bollente del mese di giugno. Sabato sarà infatti una giornata soleggiata e molto calda. Il cielo sarà sereno e le temperature cominceranno a salire. In Sicilia e Calabria in particolare le temperature potranno arrivare anche a 38-39°C, fino a 33-34°C sul resto delle città lontane dalla costa. In Emilia e Toscana si potranno toccare punte di 36-37°C di giorno

Domenica il caldo sarà al picco con punte di 38-39°C in Emilia (Bologna), Marche (Macerata), zone interne toscane, in Calabria, in Puglia.

Anche nella prossima settimana il caldo non mollerà la presa, e anzi, al Sud aumenterà notevolmente superando facilmente i 42°C.