Correnti in risalita dal nord Africa provocheranno un aumento delle temperature, che in alcune zone toccheranno anche picchi di trenta gradi

Weekend all’insegna del sole e di temperature quasi estive. Sarà così per tutta Italia ma specialmente per le regioni del Sud, Calabria compresa. Seguendo un trend già inaugurato nei giorni scorsi, domani i cieli saranno ovunque sereni e poco nuvolosi e le temperature, in aumento, avranno picchi oltre i 22 gradi da Nord a Sud.

Ma la vera novità arriverà sabato: secondo il team de iLMeteo.it un vortice africano in avvicinamento dall'Atlantico da un lato porterà una maggior nuvolosità ma dall'altro attiverà correnti calde in risalita dal nord Africa. Dunque, qualche nube soprattutto sul Nordovest del Paese, la Sardegna e l’aerea tirrenica, ma dappertutto temperature in rialzo al punto da offrirci un assaggio d’estate. Domenica, ancora qualche instabilità sui lati più occidentali del Paese ma clima ancora decisamente mite. Al Sud le massime si aggireranno sui 25 gradi, fino a raggiungere picchi di 30 gradi sulle isole maggiori.

Secondo iLMeteo.it, quelle di sabato e domenica potrebbero essere le giornate più calde di aprile, con un clima addirittura anomalo per la stagione primaverile. Un vero e proprio preludio di estate che però non potremo goderci appieno a causa dell’emergenza sanitaria in corso, per la quale tutti siamo, a ragione, costretti dentro casa.