«L’ultima mossa di Eni Rewind, che pretende di dettare i tempi convocando tavoli tecnici, non è che l’ennesimo atto di arroganza verso Crotone e le sue istituzioni. È ora di ristabilire la verità: non spetta al prefetto di Crotone cercare soluzioni di comodo per i rifiuti che Eni Rewind si ostina a non voler spostare. La responsabilità è interamente del gestore, Eni Rewind, come sancito dal Paur e dal Decreto Ministeriale 7/2020. Per Eni la bonifica è un obbligo di legge, non una facoltà da esercitare a proprio piacimento». È quanto dichiara in una nota l’ex presidente di Regione Mario Oliverio in merito allo stop della bonifica nel Sin di Crotone per il ritrovamento di rifiuti radioattivi.

Cronaca

Bonifica Crotone, spuntano rifiuti radioattivi «inaspettati»: Eni Rewind sospende i lavori

Redazione Cronaca
Bonifica Crotone, spuntano rifiuti radioattivi «inaspettati»: Eni Rewind sospende i lavori

«In questi anni – afferma – abbiamo assistito al paradosso inaccettabile di una società che agisce contemporaneamente come controllore e controllato. Ma i nodi stanno venendo al pettine. Per anni, spalleggiata da alcuni ‘soloni’ di Stato e delle istituzioni, Eni Rewind ha raccontato la favola dell’inesistenza di impianti in Italia e in Europa pronti a ricevere i veleni del Sin di Crotone. Una menzogna smentita dai fatti: già nel 2021 relazioni ufficiali indicavano la disponibilità di impianti in Germania e nei Paesi Bassi, e solo pochi mesi fa è ‘magicamente’ spuntata un’opzione in Svezia. Chi ha vigilato se vi fosse stata una corretta ricerca degli impianti autorizzati all'estero?».

«Sostenere poi che questi scarti radioattivi non possano viaggiare è un pretesto tecnico che insulta l’intelligenza dei cittadini: in tutta Europa si trasportano scorie radioattive in totale sicurezza; perché per Crotone dovrebbe essere impossibile? L’improvviso allarme sui materiali Tenorm – continua – è l’ultima sortita agitata per sospendere le operazioni di bonifica appena iniziate. Senza una caratterizzazione seria e un dimensionamento, queste dichiarazioni appaiono solo come l’ennesimo tentativo di lasciare i veleni nella discarica ex Fosfotec».

«Il sospetto – affonda Oliverio – che si tratti di un disegno lucido a cui Eni Rewind non ha mai rinunciato è più che legittimo, anzi fondato: evitare una bonifica reale per non sborsare la cifra di oltre 1 miliardo e 800 milioni di euro, già quantificata dall'Ispra davanti alla Commissione Bicamerale Ecomafie nel 2012. L'obiettivo è lasciare i rifiuti radioattivi a Crotone per mero risparmio aziendale, calpestando il principio europeo 'chi inquina paga' e ignorando deliberatamente che quegli stessi veleni sono la causa di patologie oncologiche e sofferenze che da decenni decimano le famiglie crotonesi». 

Ambiente

Stop bonifica Crotone, il Comune e la Provincia: «Fatto grave, rinvii inaccettabili». La replica: «Atto dovuto»

Redazione
Stop bonifica Crotone, il Comune e la Provincia: «Fatto grave, rinvii inaccettabili». La replica: «Atto dovuto»

«È quanto ho denunciato con forza, insieme al Comitato "Fuori i veleni. Crotone vuole vivere" in questi anni ed anche davanti alla Commissione Bicamerale Ecomafie nel luglio scorso. Non si può permettere che si arrivi alla prossima primavera tra rinvii e ‘meline’ procedurali. Come indicato dal Paur, gli scavi devono essere monitorati dall'Arpacal. Risulta pertanto urgente potenziare l'organico dell'ente con specialisti in radionuclidi e profili tecnico-scientifici altamente qualificati per le attività di sicurezza e controllo dei lavori di bonifica. Eni Rewind non può vigilare su sé stessa», aggiunge.

E conclude: «Il Paur e il Dm 7/2020 non sono trattabili, per la semplice ragione che non è trattabile la salute dei cittadini: i veleni devono andare fuori da Crotone e fuori dalla Calabria. Ogni giorno perso è un giorno di salute rubato alla nostra gente. Crotone non può più accettare ricatti: meritiamo verità, bonifiche reali e un futuro finalmente libero dall'eredità tossica del passato».