Il laboratorio pubblico - privato AlforLab, ha presentato un prototipo tecnico gestionale per la tracciabilità elettronica del legno calabrese

Nato per supportare con tecnologie innovative la filiera foresta-legno in Calabria, AlforLab ha ideato uno strumento, che utilizza radio-frequenze (RFID), consentendo di identificare univocamente un oggetto mediante un tag radio e registrare (mediante smartphone o tablet) su un portale web dedicato tutti i dati che servono a documentare la correlazione tra prodotto e fase di lavorazione, dall’albero in piedi al prodotto lavorato.

La tracciabilità serve anche a sviluppare informazioni dimensionali e qualitativi degli assortimenti ottenuti e ad eliminare rischi per gli operatori.

Per la Calabria, che vanta un patrimonio boschivo di oltre 600 mila ettari (tra tondame di castagno, pino laricio, abete bianco e faggio), il 40% dell’intera sua superficie, questa nuova metodologia di identificazione e tracciabilità del prodotto legnoso potrà risultare molto importante anche a fini commerciali con l’apertura a nuovi mercati.