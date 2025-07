Nel settore agricolo e nei cantieri edili vietato lavorare dalle 12.30 alle 16. Negli ospedali di Catanzaro postazioni ventilate e trenta specializzandi per i codici minori. Presentato il piano antincendi

La Calabria si prepara ad affrontare l'ondata di caldo che si preannuncia nei prossimi giorni. Il governatore Roberto Occhiuto, già il 10 giugno, ha emesso un'ordinanza che vieta il lavoro dalle 12.30 alle 16.00 nel settore agricolo e florovivaistico e nei cantieri edili e affini nei giorni di rischio alto.

A Reggio, unica città calabrese ad essere stata interessata nei giorni scorsi, dal bollino rosso, il Comune fa parte della rete di città con un "piano caldo". Sul portale dell'Ente sono segnalate le ondate di calore e informazioni utili. Da oggi e per i prossimi tre giorni, a Reggio è previsto il bollino giallo con temperature percepite fino a 36 gradi.

Misure all’ospedale di Catanzaro

All'Azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro, si predisponendo un piano caldo che prevede postazioni apposite ben ventilate nell'area Osservazione breve intensiva e l'uso, in caso di un afflusso notevole, di sale adiacenti al pronto soccorso normalmente usate per i codici bianchi e verdi. Il Pronto soccorso sarà anche rafforzato con 30 specializzandi destinati ai codici minori distribuiti su due turni al mattino e due al pomeriggio. Ad oggi, comunque, a Catanzaro, non sono segnalate particolari criticità.

Incendi e siccità

Sul fronte incendi, la Regione, a maggio, ha presentato il Piano antincendio boschivo 2025 che prevede, oltre l'impiego dei droni già apprezzati a livello europeo negli anni scorsi, ulteriori droni che potranno volare anche per 24 ore andando a monitorare intere aree senza bisogno di assistenza.

Contro il rischio siccità, sono stati fatti stanziamenti per opere urgenti quali potenziamento infrastrutturale, riduzione delle dispersioni, interventi su captazione e distribuzione dell'acqua.