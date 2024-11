Dai social la segnalazione del Movimento cinque stelle di Villa San Giovanni: «Il materiale risulta sigillato»

«Circa 6 fusti di provenienza americana, probabilmente caduti da qualche nave, sono stati ritrovati sul litorale di Cannitello (Reggio Calabria). Attive tutte le forze dell'ordine per la rimozione del suddetto materiale, che fortunatamente appare sigillato. Pare che all'interno vi sia un additivo per il carburante delle navi, altamente pericoloso per la salute umana». Lo comunicano tramite la propria pagina Facebook i membri del Movimento cinque stelle di Villa San Giovanni. Indagini in corso.