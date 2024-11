Il sindaco del Comune di Vibo Valentia, Elio Costa, ha nominato il nuovo assessore all'Ambiente. Si tratta dell'ingegnere e funzionaria della Regione Calabria, Antonella Sette, che subentra a Lorenzo Lombardo, assessore ai Lavori pubblici che per dieci giorni ha avuto anche la delega all'Ambiente.

E' il sesto assessore all'Ambiente che cambia al Comune di Vibo dall'inizio della consiliatura che risale al 2015. Il 18 luglio aveva rassegnato le dimissioni, dopo appena un mese dalla nomina, l'assessore Stefania Romano'. Per un mese, quindi la delega all'Ambiente è stata trattenuta dal sindaco Elio Costa, in uno dei periodi più "neri" in città in tema di rifiuti, tanto che la Procura di Vibo Valentia, con il procuratore Bruno Giordano ed i carabinieri del "Nucleo Ambiente" hanno aperto un'inchiesta per indagare sul caos rifiuti sia nelle zone del centro città che nelle frazioni.

