Poche parole. Tanti fatti. Mai proverbio più azzeccato in un periodo come questo in cui c’è una città, Vibo Valentia, che sprofonda nel degrado ed una cittadinanza che non ne può più. Dietro le spalle un’estate da dimenticare fatta di erbacce, percolato, odore nauseabondo, spiagge sporche e nervi a fior di pelle. Una vera e propria emergenza ambientale che ha fatto scattare anche le sirene della Procura.

Un’indagine ad ampio raggio per capire chi ha fatto cosa e soprattutto chi non ha fatto cosa per evitare questa situazione. E tra interrogatori e rimpalli di responsabilità, Lorenzo Lombardo, neo assessore all’Ambiente prova a superare l’empasse. Lo incontriamo sul cantiere, è anche assessore ai lavori pubblici della città, che ripristinerà decoro e sicurezza in uno dei cuori pulsanti di Vibo, Moderata Durant, realizzando alcuni attraversamenti rialzati per arginare il fenomeno dell’alta velocità sul viale che porta al “Parco Urbano”. Ma dai dossi al caos rifiuti, tuttavia, è un attimo. Considerato quanto sta accadendo in città nessuno vorrebbe mai essere nei panni dell’assessore Lombardo, il quale, davanti le nostre telecamere, assume formalmente l’impegno di far uscire Vibo al più presto dall’empasse con i fatti. Appunto.

L’indagine continua. Negli uffici della Procura di Vibo Valentia l’indagine avviata dal procuratore Bruno Giordano prosegue spedita. Dopo gli interrogatori Ad Adriana Teti ed Alfonso Colaci, rispettivamente dirigente e funzionario del settore “Ambiente” del Comune, nelle ultime ore sono stati ascoltati alcuni funzionari della Dusty, la ditta che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in città.

