Il titolare dell’attività è stato denunciato per violazione alle normative a tutela ambientale. Le attività portate avanti dalla Guardia di finanza di Tropea

I finanzieri della Tenenza di Tropea hanno scoperto, a Spilinga, nel Vibonese, una carrozzeria operante senza alcuna autorizzazione amministrativa. Per tali aspetti, le fiamme gialle tropeane hanno provveduto al sequestro amministrativo di tutte le attrezzature presenti nella carrozzeria abusiva costituite da un ponte sollevatore, compressori, attrezzi meccanici vari e materiale per la verniciatura degli automezzi. Il titolare dell’attività è stato, inoltre, denunciato alla competente Procura della Repubblica in quanto responsabile di gravi violazioni alle normative poste a tutela dell’ambiente.