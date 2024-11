Temperature tropicali in città e interi quartieri senz'acqua. Brutta sorpresa questa mattina per i residenti dei quartieri a sud di Catanzaro che si sono svegliati con i rubinetti a secco e con ogni probabilità non potranno usufruire del servizio almeno fino a questa notte quando la fornitura sarà ripristinata.

All'origine del disservizio un problema elettrico verificatosi sull'impianto idrico Corace che approvvigiona del prezioso liquido i quartieri sud: Santa Maria, il Corvo, l'Aranceto. Già da questa notte, intorno alle 3, la rete elettrica a servizio dell'impianto ha subito uno stop e i tecnici di Sorical pur intervenuti sono riusciti a fare ben poco. Il blocco di energia elettrica ha determinato l'immediato svuotameno dei serbatoi e la conseguente sospensione dell'erogazione dell'acqua in tutti i quartieri a sud.

Risultano già in corso le operazioni di rispristino da parte dei tecnici dell'Enel ma la stabilizzazione del servizio non sarà immediata. L'acqua sarà ripristinata a macchia di leopardo e nella peggiore delle ipotesi, per le aree che la ricevono per sollevamento, non prima di questa notte.

Luana Costa