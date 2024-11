L’assessore all’Igiene Giampaolo Mungo ha reso noti i dati sull’attività di contrasto

La guerra contro il conferimento illecito dei rifiuti era tra i principali obiettivi che l’assessore all’Igiene e Ambiente, Giampaolo Mungo, si era proposto al momento in cui il sindaco Sergio Abramo gli ha conferito la delega. E su questo fronte in questi due mesi ha profuso grande impegno personale per “scardinare” quanti ancora, con scarso senso civico, in sfregio al decoro e al rispetto dell’ambiente continuano a disseminare immondizia e sacchetti sul territorio comunale. Mungo ha voluto rendere noti alcuni dati di questa lotta condotta a trecento sessanta gradi che vede impegnato il settore comunale, ma soprattutto i vigili urbani della sezione ambientale.

Le sanzioni comminate

Un lavoro condotto anche, grazie all’ausilio delle “foto trappole”, attraverso le quali sono stati elevati 20 verbali in diverse zone della città. Altre sedici sanzioni sono state comminate dagli uomini della Polizia locale nel corso dell’ordinaria attività di controllo del territorio a singoli cittadini, ai titolari di attività commerciali di fast food ma anche a enti pubblici. Nell’evidenziare che Palazzo de Nobili prosegue con impegno nell’opera di prevenzione e repressione del fenomeno del conferimento scorretto dei rifiuti, l’assessore Mungo ha anche esternato il proprio disappunto per gli episodi di degrado e abbandono indiscriminato di spazzatura nei parchi, negli spazi verdi e lungo le strade.

l.c.