E' una coabitazione più o meno pacifica quella dei residenti del quartiere Lido a Catanzaro con i roditori. Spuntano all'alba e si aggirano tra le attività commerciali della zona generando apprensione tra gli esercenti che sono costretti a stare costantemente all'erta per evitare che gli animali si introducano all'interno dei locali commerciali. L'area incriminata è localizzata alle spalle del corso principale, via Progresso, e a sentir parlare i residenti si tratta di una vera e propria invasione. Non sarebbero casi isolati. Qualche settimana fa un esercente è stata costretta ad allertare la Polizia municipale che ha provveduto a portare via l'animale vivo in un sacchetto di plastica.

Luana Costa