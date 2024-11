I cestini sono complessivamente 37 e sono stati installati lungo le principali vie cittadine

Sono 37 i nuovi contenitori per le deiezioni canine, muniti di bustine di plastica monouso per la raccolta, installati dalla ditta EdilGacem, per conto della Sieco, in diversi punti della città di Catanzaro. Alla fine delle operazioni i contenitori posizionati saranno in tutto 50. “L’amministrazione comunale e la Sieco stanno facendo la propria parte per combattere degrado e inciviltà e aumentare il decoro sul territorio”, ha affermato l’assessore Giampaolo Mungo.

Dove si trovano

Nello specifico, l’installazione dei contenitori per le deiezioni canine è già prevista in via Iannoni, piazza Roma (uscita stazione Funicolare), corso Mazzini (bar Lanzo e giardini Green), piazza Matteotti, rione Grecìa, via Cilea (di fronte ex scuola elementare), giardinetti di via Vitale (Pontegrande), via Monte Pecoraro (Sant’Elia), via Ferdinandea (Siano), piazza di Gagliano, parco Genziana (Mater Domini), via Telesio (Sant’Antonio), via Nuova (zona Bellavista), via XX settembre, via Jannelli (vicino l’Aldisio), via Daniele, via Ciaccio, via Acri, via Milano, piazza Montegrappa, piazza Martiri Ungheresi, via De Riso, viale Pio X (altezza piscina, Pontepiccolo), via Bambinello Gesù (vicino alle scuole), via Fares, in villa Pepe e in villa Margherita. A Lido in piazza Garibaldi e in quattro punti sul lungomare, dal Corace a Giovino; in piazza e in via della Resistenza a Santa Maria, in via Bezzecca al Corvo e nella piazza centrale del quartiere Santo Janni. Altri 13 verranno installati in base alle segnalazioni e alle necessità.

Tutela dell’ambiente

“Questi contenitori – ha aggiunto Mungo – serviranno a garantire la possibilità di rispettare l’ambiente e aiuteranno a tenere più pulita la nostra città. Mi auguro che i catanzaresi che hanno un amico a quattro zampe vogliano utilizzarle contribuendo a supportare, in questo modo, gli sforzi dell’amministrazione. Insieme a questo, invito la Polizia locale a far rispettare l’ordinanza sulle deiezioni canini emanata dal sindaco un paio d’anni fa: i trasgressori vanno punti con forza”.

