L’assessore all’Ambiente annuncia una stretta sui controlli per evitare il fenomeno dell’errato conferimento

“A seguito di ripetuti episodi di ordinaria inciviltà che deturpano il decoro delle strade cittadine a causa del conferimento selvaggio di rifiuti di ogni genere, che rendono vano qualsiasi sforzo di programmazione in accordo con i vigili urbani coordinati da Salvatore Tarantino, stiamo intensificando i controlli sul territorio monitorando le aree più soggette a tali fenomeni”. Lo ha reso noto in una nota l’assessore all’Ambiente di Catanzaro Giampaolo Mungo.

“Abbiamo atteso pazientemente affinché i cittadini si abituassero alle nuove disposizioni, ma ora è tempo di non tollerare più atteggiamenti che danneggiano l’intera città. Fenomeni di questo genere vanno contrastati con forza, denunciando simili comportamenti e segnalando i trasgressori. Da tempo l’Amministrazione comunale, con a capo il sindaco Sergio Abramo, si sta adoperando con tutti i mezzi a propria disposizione per combattere un fenomeno che arreca danno all'ambiente e all’immagine del nostro territorio e che rischia di vanificare gli sforzi fatti. Aumentare la raccolta differenziata è l’unico modo per ridurre costi e inquinamento”.

“Risultati importanti – ha proseguito Mungo - sono stati raggiunti grazie all’impegno di tanti cittadini che hanno colto il messaggio di comportamento civile e rispetto dell’ambiente. A fronte di questo dobbiamo purtroppo rilevare che esistono ancora persone che rifiutano il rispetto di poche e semplici regole per il conferimento dei rifiuti domestici. Nei prossimi giorni continueremo incessantemente a controllare il territorio ed in particolare le aree di conferimento, non risparmiando sanzioni a chi trasgredisce le regole – ha concluso Mungo -. Particolare attenzione sarà prestata anche a coloro che operano nell’ambito dei mercati rionali”.

l.c.