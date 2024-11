Dopo il sequestro della Guardia Costiera di Soverato, il Comune ha stanziato 385mila euro per interventi di riqualificazione della struttura

Stanziamento fondi per interventi al depuratore località Verghello a seguito di sequestro da parte dell’ufficio circondariale marittimo della guardia costiera di Soverato, e la proposta al consiglio della conferma, per il 2018, delle aliquote, tributi e tariffe sono tra le principali delibere adottate dalla giunta comunale presieduta dal sindaco Sergio Abramo. L’esecutivo, sentita la relazione dell’assessore alla gestione del territorio, sulla necessità di approvare gli interventi necessari per risolvere le problematiche del depuratore volti a tamponare le condizioni di precarietà di alcune parti del’impianto, ha deliberato l’annotazione della spesa di 385mila euro. Gli interventi previsti dal settore diretto da Gennaro Amato, sono mirati a superare le criticità riscontrate nel corso del sopralluogo che ha portato al sequestro da parte dell’autorità giudiziaria.

Conferma aliquote

La giunta ha approvato anche la delibera, predisposta dal settore servizi finanziari, diretto da Pasquale Costantino, relativa alla proposta al consiglio comunale della conferma delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2018 di Imu e Tasi, oltre che dei seguenti tributi e tariffe comunali: imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche, tariffe ordinarie Tosap e tariffe idriche.

l.c.