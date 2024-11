Per il consigliere regionale: “Oltre ai danni per migliaia di euro alle coltivazioni, emerge un serio problema di natura sanitaria”

"La Regione Calabria non deve sottovalutare l'allarme lanciato dal Comitato costituito per affrontare l'emergenza cinghiali sul territorio. Condivido in pieno le ragioni che hanno portato centinaia di aderenti al comitato a mobilitarsi e a manifestare davanti alla Cittadella. Occorre un piano straordinario per contenere la presenza di cinghiali sul territorio, che ha ormai le dimensioni di una vera e propria calamita', soprattutto nel Catanzarese e nel Vibonese. Oltre ai danni per migliaia di euro alle coltivazioni, emerge un serio problema di natura sanitaria, per la presenza di focolai di tubercolosi".

E' quanto afferma il consigliere regionale Wanda Ferro (Gruppo Misto), che gia' qualche settimana fa e' intervenuta sull'argomento accogliendo gli appelli da parte di molti sindaci del Vibonese e del Catanzarese, oltre che dal Comitato costituito dai tanti cittadini che vivono quotidianamente gli effetti devastanti dell'eccessiva presenza degli ungulati. Secondo Wanda Ferro "e' utile riunire un tavolo tecnico con i rappresentanti del comitato, le organizzazioni professionali agricole, i sindaci, le autorita' sanitarie. Come minoranza possiamo contribuire con alcune nostre proposte”.

"Intanto - prosegue Wanda Ferro - e' necessario avviare un censimento dei cinghiali, anche, come propone il comitato, si puo' realizzare rapidamente attraverso l'utilizzo dei droni come avviene nel resto d'Italia. Bisogna procedere all'abbattimento dei capi che il territorio non riesce a sostenere, e avviare interventi mirati nelle aree protette, nelle quali gli ungulati si rifugiano e prolificano. E' necessario quindi - rileva ancora la consigliere regionale - modificare il calendario venatorio, anticipando ed estendendo il periodo di caccia, ma anche aumentare i controlli di tipo veterinario e individuare le risorse necessarie a risarcire le attivita' agricole per i danni subiti in questi mesi nella totale indifferenza della Regione. Molte realta' a vocazione agricola della Calabria - conclude Wanda Ferro - rischiano di essere messe in ginocchio se non si interverra' tempestivamente per arginare il fenomeno".