L’iniziativa per sostenere la gestione sostenibile dei boschi, lo sviluppo della filiera legno-energia e la valorizzazione delle aree interne. Aceto: «Il patrimonio forestale deve diventare una leva di sviluppo, lavoro e tutela del territorio»

La Calabria dispone di una superficie boschiva di oltre 630mila ettari con una incidenza sul territorio del 40% ed è, quindi, tra le regioni italiane con la più alta densità forestale. La Federazione Coldiretti Cosenza, in raccordo con la Coldiretti Calabria, ha costituito la consulta regionale 'forestazione e filiera legno, organismo tecnico-consultivo permanente con competenza sull'intero territorio calabrese e sede operativa presso la Federazione di Cosenza.

«La consulta - viene spiegato in una nota - vuole offrire a Coldiretti Calabria uno strumento tecnico stabile per affrontare in maniera organica le principali questioni che riguardano il comparto forestale: dall'evoluzione della normativa regionale allo sviluppo della filiera legno-energia, dalla gestione boschiva attiva e sostenibile alla prevenzione degli incendi, fino alla valorizzazione economica delle aree interne. La certezza è che un patrimonio naturale gestito con criteri moderni e imprenditoriali, rappresenta una leva concreta di sviluppo, genera reddito, occupazione stabile e presidio del territorio». La consulta sarà aperta agli imprenditori agricoli e forestali, ai tecnici e agli esperti del settore legno-bosco, nonché ai rappresentanti dei consorzi forestali.



«La Calabria ha un patrimonio boschivo straordinario che deve diventare sempre di più una risorsa capace di produrre reddito, lavoro e tutela del territorio», afferma Franco Aceto, presidente di Coldiretti Calabria. «Con la consulta Coldiretti seguirà la normativa, presidierà i bandi e costruirà filiere efficaci. L'obiettivo è superare la logica dell'abbandono e trasformare il bosco in una leva di sviluppo per le aree interne e per l' economia», aggiunge.



La consulta definirà il primo programma operativo con priorità sul monitoraggio e il contributo alla normativa regionale forestale in fase di aggiornamento, lo sviluppo della filiera legno-energia, con l'obiettivo di trattenere valore aggiunto sul territorio calabrese, e la promozione di modelli di gestione boschiva attiva.