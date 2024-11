VIDEO | La rottura di una condotta causa la fuoriuscita di liquami all'ultimo lotto di Via Popilia in prossimità di Viale Mancini

Proteste a Cosenza, in Via Popilia, per la rottura di una condotta fognaria, ai piedi di una palazzina dell'ultimo lotto, in prossimità del lato nord di Viale Mancini, al confine con il comune di Rende. Da quasi una settimana i liquami fuoriescono sul marciapiede, con tutti i rischi sanitari che ne conseguono. Diverse le segnalazioni effettuate dai cittadini agli uffici municipali, rimaste per il momento senza esito.