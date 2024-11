La Regione Calabria dice sì alla realizzazione della discarica di rifiuti pericolosi in località Giammiglione, ma il Comune di Crotone si oppone. È quanto rende noto, in un comunicato, lo stesso ente comunale che informa dello svolgimento, nella mattina di oggi, della Conferenza di Servizi che doveva esprimersi su parere di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale. «Nel corso della riunione è emerso che la Regione ha dato parere positivo per la realizzazione della discarica, dando prescrizione sulla realizzazione del progetto esecutivo» fa sapere il Comune.

Le parole del sindaco Voce

Dura la presa di posizione del sindaco, Vincenzo Voce: «Da sindaco e da cittadino respingo fermamente l’ipotesi di realizzazione della discarica. E per quanto ci riguarda faremo di tutto per opporci. Non abbiamo bisogno di discariche di rifiuti pericolosi. La città di Crotone ha subito già tanto. Milioni di tonnellate di rifiuti sono stati destinati qui da noi. Ora basta. E se l’intenzione è quella di realizzare un discarica per ospitare i rifiuti della bonifica, il programma di bonifica ha previsto che i rifiuti vadano fuori città. È vergognoso venire a proporre a Crotone con la disastrosa situazione ambientale che viviamo la realizzazione di una discarica di rifiuti pericolosi. Per quanto mi riguarda non si farà».

Rilievi tecnici

L’opposizione dell’amministrazione è stata anche di natura tecnica: «Il Comune ha, infatti, chiesto alla Struttura Tecnica di Valutazione della Regione - si legge nella nota - se fosse stato considerato il vincolo opposto nel 2020 dall’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino meridionale». A tal proposito, «la Regione, preso atto del rilievo del Comune di Crotone, ha disposto l’aggiornamento della Conferenza dei Servizi prevedendo una successiva convocazione dell’Autorità di Bacino per l’esame del vincolo».