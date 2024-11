Un appello al sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, «affinchè comunichi in una conferenza stampa alla cittadinanza che tipo di bonifica ha approvato, insieme a Provincia e Regione». È l'invito fatto dall'associazione La collina dei veleni, rappresentata dall'ingegnere Vincenzo Voce, ai 41 giornalisti crotonesi firmatari di un documento a sostegno dello stadio Ezio Scida, affinchè facciano da intermediari verso il primo cittadino pitagorico.





Come riportato più volte anche dalla nostra testata, secondo gli studi condotti dall'ingegnere Voce, quella che Syndial andrebbe a fare nell'ex area industriale crotonese sarebbe una finta bonifica, poiché non si andrebbe a eliminare i materiali cancerogeni, ma si andrebbe ad operare con una messa in sicurezza della zona. Ecco perchè il rappresentante de La collina dei veleni ha chiesto ai giornalisti crotonesi di amplificare questa richiesta di conferenza stampa al sindaco Pugliese, con l'invito esteso anche all'assessore regionale all'Ambiente, la crotonese Antonella Rizzo, affinchè la comunità venga a sapere realmente quale sarà il futuro dell'ex zone industriali.