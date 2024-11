La quiete dopo la tempesta: risplende alto il sole a Crotone dopo il maltempo di ieri che ha creato non pochi disagi alla viabilità; fortunatamente non sono stati registrati danni ingenti, ma le strade si sono ricoperte di acqua, fango e detriti. Questa mattina il tutto è rientrato, anche il livello del fiume Esaro che ha destato non poche preoccupazioni durante il temporale delle scorse ore. “Solite” criticità, invece, sul lungomare cittadino. E' una storia che si ripete ogniqualvolta piove a Crotone: il lungomare non riesce a far defluire l'acqua verso la spiaggia, e per questo si allagano i negozi. Il maltempo delle ultime ore ha nuovamente colpito questa zona del capoluogo creando situazioni critiche. Bisogna fare un passo indietro: il lungomare ha subito un restyling nei primi anni 2000, è stata eliminata la classica carreggiata in asfalto insieme ai marciapiedi, e il tutto è stato sostituito da graziose mattonelle – tra l'altro nemmeno funzionali al passaggio delle auto, tant'è che ne sono saltate e ne saltano tutt'oggi. Un progetto interessante, un'opera volta a dare una riqualificazione importante a questa zona della città voluta dall'ex sindaco Pasquale Senatore.

Il problema alla base è di tipo strutturale: su via Cristoforo Colombo si è creata una sorta di zona concava che, nonostante gli sbocchi in spiaggia posizionati sotto le sedute, non riesce a far defluire l'acqua piovana che arriva dalle parti più alte, ovvero la zona del Castello di Carlo V, concentrandosi di fatto al centro del lungomare. L'acqua, poi, si riversa negli esercizi commerciali che puntualmente si allagano, e creano disagi importanti ai commercianti; in tutto questo, tombini e pompe non riescono a eliminare l'acqua. In occasione di quest'ultima ondata di maltempo, il tutto si è ripresentato. Tra l'altro, anche le viuzze interne hanno riscontrato criticità, con tombini saltati dai quali è venuta fuori la fogna.

Abbiamo sentito i malumori degli stessi esercenti che ci hanno spiegato le criticità appena indicate, e soprattutto sono stufi di dover affrontare sempre lo stesso problema a ogni acquazzone. Inoltre, a quanto appreso, ogni temporale non crea solo problemi alle attività, ma anche si ripercuote sugli stati d'animo degli stessi commercianti: c'è chi ha descritto dei veri e propri attacchi d'ansia nel momento in cui inizia a piovere. Questa mattina i commercianti hanno interpellato direttamente l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Leo Pedace, che li ha raggiunti sul “luogo del delitto”: ironia a parte, sono stati fatti presenti i problemi riscontrati, chiedendo interventi risolutivi: A quanto appreso, dopo il sopralluogo effettuato insieme ai tecnici di Congesi, tra un paio di giorni si dovrebbe mettere mano a due zone del lungomare Cristoforo Colombo per consentire il deflusso d'acqua verso la spiaggia, utilizzando anche i tombini.