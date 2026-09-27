Domenica 4 ottobre iniziative al Lago di Tarsia, alla Palude di Ariamacina e alla foce del Mesima. Escursioni e osservazioni dedicate anche a bambini e famiglie nell’ambito dell’evento europeo

La Calabria partecipa all’Eurobirdwatch 2026, il più grande evento europeo dedicato all’osservazione degli uccelli migratori. Domenica 4 ottobre sono previsti tre appuntamenti nella regione, alla Riserva Naturale Regionale Lago di Tarsia, alla Palude del Lago di Ariamacina nel Parco Nazionale della Sila e alla Riserva Naturale Foce del Fiume Mesima.

L’Eurobirdwatch, giunto alla 34esima edizione, si svolgerà il 3 e 4 ottobre in oltre 30 Paesi europei e dell’Asia centrale. L’iniziativa è organizzata da BirdLife Europa e coordinata da BirdLife Slovacchia. In Italia il coordinamento è affidato alla Lipu BirdLife, con escursioni, gare di birdwatching e attività dedicate alla conoscenza e alla tutela dell’avifauna.

Oasi, riserve, zone umide, fiumi, aree costiere, boschi e colline diventeranno punti di osservazione privilegiati della migrazione autunnale verso i Paesi del Sud. I partecipanti, accompagnati dai volontari, contribuiranno anche al censimento europeo degli uccelli selvatici.

Numerose le specie che potranno essere osservate, tra migratori e uccelli svernanti provenienti dal Nord e dall’Est Europa: rapaci, aironi, cicogne, limicoli e anatre, oltre ai primi esemplari di pettirosso, fringuello, tordo bottaccio e luì piccolo.

Nel corso dell’iniziativa spazio anche al “Big Day” della Lipu, con diverse competizioni: dalla ricerca del maggior numero di tordi bottaccio alla “specie segreta”, che sarà svelata soltanto alla conclusione dell’evento, fino alle gare per il maggior numero di specie osservate e per il gruppo più numeroso di birdwatcher.

L’edizione 2026 sarà inoltre legata alla memoria di San Francesco d’Assisi, nell’ottavo centenario della sua morte. Gli organizzatori intendono così richiamare l’attenzione sulla tutela della biodiversità e degli habitat naturali. Nel comunicato la Lipu ribadisce inoltre la propria contrarietà al Ddl caccia in discussione in Parlamento, ritenendo che il provvedimento possa ridurre le tutele previste per la fauna selvatica.

In Calabria gli appuntamenti si svolgeranno domenica 4 ottobre, dalle 8.30 alle 13. Alla Riserva Naturale Regionale Lago di Tarsia l’iniziativa è organizzata dalla Sezione provinciale Lipu di Rende insieme all’Ente gestore delle Riserve Naturali Lago e Foce del Fiume Crati. Alla Palude del Lago di Ariamacina, nel Parco Nazionale della Sila, l’appuntamento è promosso dal GLC Lipu Sila con il patrocinio dell’Ente Parco. Alla Riserva Naturale Foce del Fiume Mesima l’organizzazione è invece affidata all’O.A. WWF Vibo Valentia Vallata dello Stilaro e al Coordinamento regionale della Lipu, in collaborazione con l’Ente gestore della Riserva.

Le iniziative sono rivolte anche a bambini e famiglie, che potranno avvicinarsi al birdwatching e osservare il fenomeno della migrazione. Gli organizzatori consigliano di portare binocolo, macchina fotografica e abbigliamento comodo. Per chi non dispone dell’attrezzatura saranno messi a disposizione strumenti ottici.