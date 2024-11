Il video ha ormai quindici giorni di vita, ma continua a macinare visualizzazioni e condivisioni senza sosta. Stiamo parlando di una clip che sta spopolando sul web e che mostra in sequenza le Isole Eolie, la Sicilia e lo spettacolo rarissimo dell’Etna fumante, di solito visibile dalla Costa degli Dei, ma quasi mai in modo così nitido. Il tutto al tramonto, ripreso dall’utente Facebook Ernesto Stella da una balconata di Ciaramiti, piccola frazione nel territorio di Ricadi che gode di un panorama mozzafiato sul Golfo di Gioia Tauro.

Il filmato, arricchito da un romantico conguettio in sottofondo, viaggia spedito verso le 50mila visualizzazioni ed è stato adottato da migliaia di utenti come simbolo di bellezza del Sud e della Calabria in particolare.