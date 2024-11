Il passaggio di un gruppo di “stenelle” immortalato nelle immagini di un diportista

Giochi e salti in acqua a poca distanza dallo sguardo esterrefatto di fortunati spettatori. Le acrobazie di un gruppo di delfini, della specie “stenelle”, sono state immortalate dallo smartphone di Mario Ferraro al largo di Falerna, nel Catanzarese. I curiosi e agili mammiferi hanno accompagnato per un breve tratto l’imbarcazione, per nulla intimoriti dalla presenza dell’uomo.

Immagini suggestive che testimoniano ancora una volta la ricchezza dei nostri mastri e l’importanza di tutelare la biodiversità. Immagini che vanno ad aggiungersi agli avvistamenti di grandi capodogli (Physeter catodon) in due distinte occasioni nel tratto vibonese. E dopo il video sui delfini nelle acque briaticesi, esperienza emozionante per chi lo ha vissuto sulla pelle, il passaggio di gruppo di globicefali neri (Globicephala melas). I cetacei, in questo ultimo caso, sono stati osservati da diportisti lungo il litorale di Tropea.

Giusy D'Angelo