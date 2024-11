Rocca, Mittiga e Crinò erano indagati per reati ambientali nei comuni di Bianco, Bovalino, Casignana e Benestare

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri ha disposto il non doversi procedere per non aver commesso il fatto nei confronti del sindaco di Benestare Rosario Rocca, indagato per reati ambientali in ordine alla questione depurazione nei Comuni di Bianco, Bovalino, Casignana e Benestare. Assolti insieme a lui anche sindaci e tecnici dei Comuni di Casignana e Bovalino, Vito Antonio Crinò, Tommaso Mittiga e i tre commissari insediati dopo lo scioglimento per mafia.





«Non posso che rinnovare la mia più incondizionata fiducia nella magistratura – afferma il sindaco di Benestare e presidente del comitato dei sindaci della Locride Rosario Rocca - il Potere e il pilastro più solido di questo nostro Stato. Ringrazio i miei avvocati, le persone che hanno sempre creduto nella mia assoluta estraneità ai fatti e i colleghi sindaci per la vicinanza che mi hanno dimostrato».