«Attese le voci che anche da istituzioni regionali circolano in queste ore, in ordine alla possibile apertura della discarica di Castrolibero, in qualità di sindaco, comunico che la discarica non verrà mai riaperta». Non lasciano dubbi le parole del primo cittadino Giovanni Greco che smentisce categoricamente una possibile riapertura dell’impianto: «Questa – aggiunge Greco - è la volontà pubblica netta, espressa anche allorquando, nella passata consiliatura, a guida Oliverio, vi erano espressioni di primo piano del nostro Comune in seno al consiglio regionale».





E ancora: «Il minacciato commissariamento dovrà tenere conto in ogni caso della volontà politica di questa amministrazione comunale espressa in piena condivisione con il sentimento dell’intera nostra comunità. Ad altri, che ricoprono specifici ruoli di vertice – conclude il sindaco - il compito di risolvere in via strutturata e definitiva, la problematica dei rifiuti su tutto il territorio calabrese».

