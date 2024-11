Partirà domenica 12 luglio la prima edizione in Calabria di 'Ricicla estate', la campagna di Legambiente che, quest'anno, si terrà in 15 località della costa calabrese

Partirà domenica 12 luglio, la prima edizione in Calabria della campagna “Ricicla Estate”, nella splendida cornice del lido “Hang Loose Beach”, in località “pesce anguille” a Gizzeria Lido (Cz). Nel corso della conferenza stampa, alle ore 12, verranno rese note le date della campagna che si terrà in 15 località della costa calabrese, con due tappe per ogni stabilimento balneare che ha aderito all’iniziativa, una nel mese di luglio ed una ad agosto. All’incontro, prenderanno parte il presidente regionale Legambiente Francesco Falcone, il responsabile Area progetti territoriali del Conai Fabio Costarella, il presidente regionale Avis, Rocco Chiriano, il presidente Confesercenti Fiba Calabria Vincenzo Farina ed il direttore editoriale di Rubbettino Giuseppe Paletta. Sarà presente anche il vice presidente regionale Legambiente Andrea Dominijanni. Sono stati invitati, i sindaci dei territori che hanno aderito all’iniziativa ed i rappresentanti della Provincia e dei comuni di Catanzaro e Lamezia Terme. Alle ore 10, i volontari di Legambiente daranno il via alle attività di animazione e sensibilizzazione previste per la campagna.

Ricicla Estate “Bellezza, paesaggio e difesa del mare”, è promossa da Legambiente Calabria in collaborazione con il Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi, e con il contributo del Cial, Consorzio imballaggi alluminio. La campagna durerà fino a tutto il mese di agosto e consiste nel posizionare, presso gli stabilimenti balneari aderenti, gli appositi bidoncini per depositare i rifiuti di imballaggio, in modo differenziato, dandogli una nuova vita e permettendo ai consorzi che fanno parte del sistema Conai, che garantiscono il riciclo, di trasformare quello che prima era solo un rifiuto, in una preziosa risorsa.

I comuni aderenti: Roseto Capo Spulico, Villapiana, Belvedere Marittimo, Bonifati, Amantea, Curinga, Gizzeria, Montepaone, Sellia Marina, Soverato, Pizzo, Tropea, Palizzi, Riace e Roccella Jonica.

Tra gli obiettivi dell’iniziativa, la riduzione dei rifiuti, il recupero ed il riutilizzo dei materiali raccolti; il risparmio di materie prime, tutela dell'ambiente, maggiore sostenibilità urbana; l’aumento della qualità della raccolta differenziata; la maggiore autonomia dei comuni nella gestione quotidiana dei rifiuti e la riduzione della produzione di rifiuti urbani.

La campagna, si svolge in contemporanea con il viaggio della Goletta Verde, la storica campagna itinerante di Legambiente, che ogni estate realizza un monitoraggio sullo stato di salute del mare e dei litorali italiani e che passerà anche lungo le coste calabresi.