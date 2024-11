Le mareggiate di quest’Inverno hanno messo a dura prova i comuni della Riviera Tirrenica. Danni alla strutture, spiagge distrutte, problemi alla viabilità.

Il problema dunque è strettamente connesso non solo con la tutela del territorio ma anche con lo sviluppo di un efficiente sistema turistico regionale. Se a ciò si aggiunge la drammatica situazione della viabilità in tutta la regione, la frittata è fatta. Su questo tema si discuterà domenica 17 maggio alle 18.00 a Marina di Nocera Terinese in un incontro organizzato dall’associazione il Comitato.com Onlus, presso la sala parrocchiale del centro tirrenico. Saranno presenti i sindaci del comprensorio che, insieme all’assessore Regionale ai LL.PP della regione Calabria, Nino De Gaetano, il direttore del dipartimento dei Lavori Pubblici, nonché Sindaco di Curinga Domenico Pallaria, il Presidente del Consiglio Regionale Antonio Scalzo e lo geologo del CNR Carlo Tansi. Il tema sul quale discuteranno è il seguente: “Erosione Costiera tra spiagge scomparse e turismo carente”. Il dibattito sarà moderato dal direttore di LaCnews24.it Pasquale Motta.